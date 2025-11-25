flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1658. HIB &c PRO (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: HIB &c PRO

Awers monety - 1 szeląg 1658 HIB &c PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 1 szeląg 1658 HIB &c PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica25 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1658 HIB &c PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (299)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1658 . HIB &c PRO. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30260 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 15 600 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Emporium Hamburg - 19 listopada 2025
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data19 listopada 2025
StanVF
Cena
2374 $
Cena w walucie aukcji 2050 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Heritage Eur - 14 listopada 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data14 listopada 2025
StanVF
Cena
395 $
Cena w walucie aukcji 340 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanMS63 NGC
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 4 listopada 2025
SprzedawcaStack's
Data4 listopada 2025
StanAU55 PCGS
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanAU50 PCGS
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanDETAILS NGC
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanXF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanAU50 NGC
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Heritage - 2 maja 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanAU50 NGC
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanAU50 PCGS
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Davissons Ltd. - 12 marca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 marca 2025
StanMS63 NGC
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 19 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2025
StanVF
Cena

Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 28 listopada 2025
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data28 listopada 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanUNC
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanBrak oceny NGC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1658 Olivera Cromwellja wynosi 2800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1658?

Aby sprzedać 1 szeląg 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

