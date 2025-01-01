Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
Katalog monet Olivera Cromwellja (1656-1658)
Łączna liczba dodanych monet: 14
Katalog monetOliver Cromwell1656-1658
Ceny i opis monet Olivera Cromwellja
ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Miedź$12,000-015
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Próba 1 farthing bez daty (1657-1658). Tarcza
Złoto$39,000$93,0001161
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Próba Broad 1656
Srebro$3,800-3292
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1/2 korony 1658
Srebro$2,800-3302
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1 szeląg 1658. HIB &c PRO
Srebro$6,200-024
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
6 pensow 1658. Holenderska kopia. HIB . PRO
Srebro$6,200-3365
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1 korona 1658. 1658/7
Srebro$12,000$25,00006
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1 korona 1658. Kopia Tannera. 1658
Złoto$220,000$380,00004
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Próba 50 szylingów 1656
Srebro$10,000-06
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1 korona 1658. Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone
Złoto$26,000$45,00009
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Próba 1/2 broad 1656
Srebro$19,000-02
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
6 pensow 1658. HIB &c PRO
Srebro$31,000-02
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1 szeląg 1658. Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone
Srebro$5,400-017
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
1/2 korony 1656
Miedź$26,000-01
Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Próba 1 farthing bez daty (1657-1658). Trzy filary
