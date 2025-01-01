Katalog
Wielka Brytania
Okres:
1625-1952
1625-1952
Karl I
1625-1649
Wspólnota
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Karol II
1660-1685
Jakub II
1685-1688
Wilhelm III i Maria II
1689-1694
Wilhelm III
1694-1702
Anna
1702-1714
Jerzy I
1714-1727
Jerzy II
1727-1760
Jerzy III
1760-1820
Jerzy IV
1820-1830
Wilhelm IV
1830-1837
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Edward VIII
1936-1936
Jerzy VI
1936-1952
Główna
Katalog
Wielka Brytania
1656
Monety Wielkiej Brytanii 1656 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Wszystkie
Złoto
Srebro
Złote monety (Wspólnota)
Unite 1656
Średnia cena
16000 $
Sprzedaży
0
12
Podwójna korona 1656
Średnia cena
24000 $
Sprzedaży
0
1
1 korona 1656
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
0
Złote monety (Oliver Cromwell)
50 szylingów 1656 Próba
Średnia cena
220000 $
Sprzedaży
0
4
Broad 1656 Próba
Średnia cena
39000 $
Sprzedaży
1
161
1/2 broad 1656 Próba
Średnia cena
26000 $
Sprzedaży
0
9
Srebrne monety (Wspólnota)
1 korona 1656
Średnia cena
6200 $
Sprzedaży
0
108
1/2 korony 1656
Średnia cena
560 $
Sprzedaży
0
74
1 szeląg 1656
Średnia cena
1600 $
Sprzedaży
0
71
6 pensow 1656
Średnia cena
670 $
Sprzedaży
0
42
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
162
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena
370 $
Sprzedaży
2
107
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
69
Srebrne monety (Oliver Cromwell)
1/2 korony 1656
Średnia cena
5400 $
Sprzedaży
0
17
