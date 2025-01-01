flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1656 roku

Złote monety (Wspólnota)

Awers
Rewers
Unite 1656
Średnia cena16000 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
Podwójna korona 1656
Średnia cena24000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 korona 1656
Średnia cena
Sprzedaży
00

Złote monety (Oliver Cromwell)

Awers
Rewers
50 szylingów 1656 Próba
Średnia cena220000 $
Sprzedaży
04
Awers
Rewers
Broad 1656 Próba
Średnia cena39000 $
Sprzedaży
1161
Awers
Rewers
1/2 broad 1656 Próba
Średnia cena26000 $
Sprzedaży
09

Srebrne monety (Wspólnota)

Awers
Rewers
1 korona 1656
Średnia cena6200 $
Sprzedaży
0108
Awers
Rewers
1/2 korony 1656
Średnia cena560 $
Sprzedaży
074
Awers
Rewers
1 szeląg 1656
Średnia cena1600 $
Sprzedaży
071
Awers
Rewers
6 pensow 1656
Średnia cena670 $
Sprzedaży
042
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069

Srebrne monety (Oliver Cromwell)

Awers
Rewers
1/2 korony 1656
Średnia cena5400 $
Sprzedaży
017
