flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1656 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1656
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1656?

Aby sprzedać 1 korona 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1656 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne