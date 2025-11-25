Unite 1656 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga9,1 g
- Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
- Średnica34 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- NominałUnite
- Rok1656
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1656 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 114 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 24 maja 2011.
Ile kosztuje złota moneta unite 1656 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1656 Wspólnoti wynosi 16000 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1656?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać unite z datą 1656?
Aby sprzedać unite 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.