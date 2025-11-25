flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1656 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1656
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:16000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1656 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 114 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 24 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Sovereign Rarities - 16 listopada 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data16 listopada 2023
StanMS61 NGC
Cena
19872 $
Cena w walucie aukcji 16000 GBP
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
20400 $
Cena w walucie aukcji 20400 USD
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 grudnia 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 grudnia 2020
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Stack's - 18 stycznia 2020
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Stack's - 18 stycznia 2020
SprzedawcaStack's
Data18 stycznia 2020
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 5 maja 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data5 maja 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Spink - 22 czerwca 2011
SprzedawcaSpink
Data22 czerwca 2011
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 maja 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 maja 2011
StanXF
Cena
Wielka Brytania Unite 1656 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 3 maja 2005
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data3 maja 2005
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta unite 1656 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1656 Wspólnoti wynosi 16000 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1656?

Aby sprzedać unite 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

