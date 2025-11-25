flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1656 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1656
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (71)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1656 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 921 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 6500 CHF. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
8027 $
Cena w walucie aukcji 6500 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanF
Cena
673 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji NOONANS - 19 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data19 września 2024
StanF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Stack's - 2 czerwca 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Stack's - 2 czerwca 2022
SprzedawcaStack's
Data2 czerwca 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Davissons Ltd. - 12 maja 2021
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data12 maja 2021
StanVF
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Heritage - 15 października 2020
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Heritage - 15 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data15 października 2020
StanVF20 NGC
Cena
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Spink - 7 października 2020
Wielka Brytania 1 szeląg 1656 na aukcji Spink - 7 października 2020
SprzedawcaSpink
Data7 października 2020
StanF
Cena
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1656 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1656 Wspólnoti wynosi 1600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1656?

Aby sprzedać 1 szeląg 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

