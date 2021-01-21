flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Awers monety - 1/2 korony 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 1/2 korony 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica33 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1656
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:5400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1656 . Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1146 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 14 000 GBP. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2021.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji NOONANS - 19 lipca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data19 lipca 2023
StanVF
Cena
10428 $
Cena w walucie aukcji 8000 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Sovereign Rarities - 6 czerwca 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data6 czerwca 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanXF
Cena
19129 $
Cena w walucie aukcji 14000 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 30 października 2018
SprzedawcaSpink
Data30 października 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji CNG - 12 września 2018
SprzedawcaCNG
Data12 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji CNG - 16 maja 2018
SprzedawcaCNG
Data16 maja 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Baldwin's of St. James's - 17 kwietnia 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data17 kwietnia 2018
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 26 września 2016
SprzedawcaSpink
Data26 września 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 lutego 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 lutego 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji London Coins - 1 grudnia 2013
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2013
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 23 września 2008
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data23 września 2008
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1656 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1656 Olivera Cromwellja wynosi 5400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1656?

Aby sprzedać 1/2 korony 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

