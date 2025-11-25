flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1656 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1656
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Średnia cena (PROOF):35000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (74)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1656 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1293 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 32 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanF
Cena
511 $
Cena w walucie aukcji 380 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
1289 $
Cena w walucie aukcji 1000 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 19 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 26 czerwca 2024
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji St James’s - 4 lutego 2023
SprzedawcaSt James’s
Data4 lutego 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji CNG - 11 marca 2022
SprzedawcaCNG
Data11 marca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Heritage - 24 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Heritage - 24 lutego 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji DNW - 3 czerwca 2021
SprzedawcaDNW
Data3 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 września 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 września 2020
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1656 na aukcji London Coins - 6 września 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data6 września 2020
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1656 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1656 Wspólnoti wynosi 560 USD dla emisji obiegowej oraz 35000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1656?

Aby sprzedać 1/2 korony 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
