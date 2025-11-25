1/2 korony 1656 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: Numismatica Ars Classica
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga15 g
- Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
- Średnica35 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał1/2 korony
- Rok1656
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1656 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1293 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 32 000 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1656 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1656 Wspólnoti wynosi 560 USD dla emisji obiegowej oraz 35000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1656?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1656?
Aby sprzedać 1/2 korony 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.