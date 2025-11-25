flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Próba Broad 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Awers monety - Próba Broad 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - Próba Broad 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica30 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • NominałBroad
  • Rok1656
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelPróbne
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:39000 USD
Średnia cena (PROOF):93000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Próba Broad 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (160)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Próba Broad 1656 . Jest to złota moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2285 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 270 000 USD. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Tennants Auctioneers - 19 listopada 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Tennants Auctioneers - 19 listopada 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data19 listopada 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanMS61 NGC
Cena
51058 $
Cena w walucie aukcji 38000 GBP
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanPF62 PCGS
Cena
78000 $
Cena w walucie aukcji 78000 USD
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanSP61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanPF62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 2 maja 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanPF63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanPF61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Rauch - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji GINZA - 16 listopada 2024
SprzedawcaGINZA
Data16 listopada 2024
StanPF62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania Broad 1656 (Próba) na aukcji Beaussant Lefèvre - 25 listopada 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data25 listopada 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta broad 1656 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety broad 1656 Olivera Cromwellja wynosi 39000 USD dla emisji obiegowej oraz 93000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie broad 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety broad 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać broad z datą 1656?

Aby sprzedać broad 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Olivera CromwelljaMonety Wielkiej Brytanii w 1656 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale BroadAukcje numizmatyczne