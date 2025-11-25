Próba Broad 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Ile kosztuje złota moneta broad 1656 z okresu Olivera Cromwellja? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety broad 1656 Olivera Cromwellja wynosi 39000 USD dla emisji obiegowej oraz 93000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie broad 1656? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety broad 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.