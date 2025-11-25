flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1656 "Typ 1649-1656" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1656 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1656 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1656
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1656 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (108)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1656 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 40409 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 20 000 USD. Licytacja odbyła się 25 sierpnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanXF
Cena
3684 $
Cena w walucie aukcji 2800 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Sovereign Rarities - 23 września 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data23 września 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
7200 $
Cena w walucie aukcji 7200 USD
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Höhn - 22 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
******
Wielka Brytania 1 korona 1656 na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1656 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1656 Wspólnoti wynosi 6200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1656?

Aby sprzedać 1 korona 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

