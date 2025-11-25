flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1656 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1656
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:670 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1656 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1656 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 363 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 2200 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanXF
Cena
1315 $
Cena w walucie aukcji 1000 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
881 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 23 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 23 października 2023
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 23 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 9 lutego 2023
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 9 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 lutego 2023
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2023
StanMS64 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji CNG - 2 listopada 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji CNG - 2 listopada 2022
SprzedawcaCNG
Data2 listopada 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Spink - 29 marca 2022
SprzedawcaSpink
Data29 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1656 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1656 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1656 Wspólnoti wynosi 670 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1656?

Aby sprzedać 6 pensow 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

