Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Próba 50 szylingów 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Awers monety - Próba 50 szylingów 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - Próba 50 szylingów 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga22,2 g
  • Czystego złota (0,6545 oz) 20,3574 g
  • Średnica28,5 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC12

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał50 szylingów
  • Rok1656
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220000 USD
Średnia cena (PROOF):380000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Próba 50 szylingów 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Próba 50 szylingów 1656 . Jest to złota moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 51036 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 420 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanPF62 CAMEO PCGS
Cena
330000 $
Cena w walucie aukcji 330000 USD
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanPF62 CAMEO PCGS
Cena
420000 $
Cena w walucie aukcji 420000 USD
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 12 stycznia 2004
Wielka Brytania 50 szylingów 1656 (Próba) na aukcji Heritage - 12 stycznia 2004
SprzedawcaHeritage
Data12 stycznia 2004
StanUNC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 50 szylingów 1656 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 50 szylingów 1656 Olivera Cromwellja wynosi 220000 USD dla emisji obiegowej oraz 380000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 20,3574 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 2734,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 50 szylingów 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 50 szylingów 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 50 szylingów z datą 1656?

Aby sprzedać 50 szylingów 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

