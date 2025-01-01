flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Złote monety 50 szylingów Olivera Cromwellja - Wielka Brytania

50 szylingów 1656 Próba

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
16561204
