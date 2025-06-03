Próba 1/2 broad 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)
Zdjęcie: SINCONA AG
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga4,55 - 5,95 g
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresOliver Cromwell
- Nominał1/2 broad
- Rok1656
- WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
- MennicaLondyn
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Próba 1/2 broad 1656 . Jest to złota moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2170 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 60 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2025.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 broad 1656 z okresu Olivera Cromwellja?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1/2 broad 1656 Olivera Cromwellja wynosi 26000 USD dla emisji obiegowej oraz 45000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej undefined USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 broad 1656?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 broad 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 broad z datą 1656?
Aby sprzedać 1/2 broad 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.