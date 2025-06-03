Próba 1/2 broad 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Ile kosztuje złota moneta 1/2 broad 1656 z okresu Olivera Cromwellja? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1/2 broad 1656 Olivera Cromwellja wynosi 26000 USD dla emisji obiegowej oraz 45000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej undefined USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 broad 1656? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 broad 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.