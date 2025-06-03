flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Próba 1/2 broad 1656 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Awers monety - Próba 1/2 broad 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - Próba 1/2 broad 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,55 - 5,95 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1/2 broad
  • Rok1656
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:26000 USD
Średnia cena (PROOF):45000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Próba 1/2 broad 1656 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Próba 1/2 broad 1656 . Jest to złota moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2170 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 60 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
68530 $
Cena w walucie aukcji 60000 EUR
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanPF63 NGC
Cena
51200 $
Cena w walucie aukcji 46000 CHF
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanPF64 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 21 listopada 2019
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data21 listopada 2019
StanUNC
Cena
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 14 stycznia 2017
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2017
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 14 stycznia 2017
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2017
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 14 stycznia 2017
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2017
StanPF63 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 broad 1656 (Próba) na aukcji Stack's - 14 stycznia 2017
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2017
StanPF65 CAMEO NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 broad 1656 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1/2 broad 1656 Olivera Cromwellja wynosi 26000 USD dla emisji obiegowej oraz 45000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej undefined USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 broad 1656?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 broad 1656 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 broad z datą 1656?

Aby sprzedać 1/2 broad 1656, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
