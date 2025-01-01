flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 1 szeląg Olivera Cromwellja - Wielka Brytania

1 szeląg 1658

RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1658HIB &c PRO33021658Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone02
