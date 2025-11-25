flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1658. Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone

Awers monety - 1 szeląg 1658 Holenderska kopia "N" na awersie jest odwrócone - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 1 szeląg 1658 Holenderska kopia "N" na awersie jest odwrócone - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica25 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:31000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1658 Holenderska kopia "N" na awersie jest odwrócone - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (2)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1658 . Holenderska kopia. "N" na awersie jest odwrócone. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 197 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 20 000 GBP. Licytacja odbyła się 10 czerwca 2015.

Stan
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji DNW - 10 czerwca 2015
SprzedawcaDNW
Data10 czerwca 2015
StanXF
Cena
30908 $
Cena w walucie aukcji 20000 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1658 na aukcji Spink - 31 marca 2004
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2004
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1658 Olivera Cromwellja wynosi 31000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1658?

Aby sprzedać 1 szeląg 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Olivera CromwelljaMonety Wielkiej Brytanii w 1658 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne