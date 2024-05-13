flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1658. Kopia Tannera. 1658 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: Kopia Tannera. 1658

Awers monety - 1 korona 1658 Kopia Tannera 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 1 korona 1658 Kopia Tannera 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica39,5 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1 korona
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:12000 USD
Średnia cena (PROOF):25000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1658 Kopia Tannera 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (6)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1658 . Kopia Tannera. 1658. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1267 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 360 000 CHF. Licytacja odbyła się 13 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2021
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2021
StanXF
Cena
10931 $
Cena w walucie aukcji 8000 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Bonhams - 23 marca 2016
SprzedawcaBonhams
Data23 marca 2016
StanVF
Cena
3360 $
Cena w walucie aukcji 3360 USD
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2013
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2013
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2013
StanPF64 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanPF64 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
SprzedawcaGoldberg
Data1 czerwca 2005
StanPF64 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1658 Olivera Cromwellja wynosi 12000 USD dla emisji obiegowej oraz 25000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1658?

Aby sprzedać 1 korona 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

