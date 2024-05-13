1 korona 1658. Kopia Tannera. 1658 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1658 z okresu Olivera Cromwellja? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1658 Olivera Cromwellja wynosi 12000 USD dla emisji obiegowej oraz 25000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1658? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.