1 korona 1658. Kopia Tannera. 1658 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)
Odmiana: Kopia Tannera. 1658
Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga30 g
- Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
- Średnica39,5 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresOliver Cromwell
- Nominał1 korona
- Rok1658
- WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1658 . Kopia Tannera. 1658. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1267 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 360 000 CHF. Licytacja odbyła się 13 maja 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1658 z okresu Olivera Cromwellja?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1658 Olivera Cromwellja wynosi 12000 USD dla emisji obiegowej oraz 25000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1658?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1658?
Aby sprzedać 1 korona 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.