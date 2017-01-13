6 pensow 1658. HIB &c PRO (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)
Odmiana: HIB &c PRO
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga6 g
- Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
- Średnica27 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC4
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresOliver Cromwell
- Nominał6 pensow
- Rok1658
- WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1658 . HIB &c PRO. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2462 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 38 000 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1658 z okresu Olivera Cromwellja?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1658 Olivera Cromwellja wynosi 19000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1658?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1658?
Aby sprzedać 6 pensow 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.