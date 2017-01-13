flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1658. HIB &c PRO (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: HIB &c PRO

Awers monety - 6 pensow 1658 HIB &c PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 6 pensow 1658 HIB &c PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał6 pensow
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:19000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1658 HIB &c PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (2)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1658 . HIB &c PRO. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2462 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 38 000 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2017.

Stan
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Stack's - 14 stycznia 2017
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Stack's - 14 stycznia 2017
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2017
StanBrak oceny NGC
Cena
38000 $
Cena w walucie aukcji 38000 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Bonhams - 3 czerwca 2013
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Bonhams - 3 czerwca 2013
SprzedawcaBonhams
Data3 czerwca 2013
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1658 Olivera Cromwellja wynosi 19000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1658?

Aby sprzedać 6 pensow 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

