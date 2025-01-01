flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Srebrne monety 6 pensow Olivera Cromwellja - Wielka Brytania

type-coin
type-coin

6 pensow 1658

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1658HIB &c PRO4021658Holenderska kopia. HIB . PRO-024
