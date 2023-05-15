6 pensow 1658. Holenderska kopia. HIB . PRO (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)
Odmiana: Holenderska kopia. HIB . PRO
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga6 g
- Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
- Średnica27 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresOliver Cromwell
- Nominał6 pensow
- Rok1658
- WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1658 . Holenderska kopia. HIB . PRO. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2014 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 10 000 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1658 z okresu Olivera Cromwellja?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1658 Olivera Cromwellja wynosi 6200 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1658?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1658?
Aby sprzedać 6 pensow 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.