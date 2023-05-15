flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1658. Holenderska kopia. HIB . PRO (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: Holenderska kopia. HIB . PRO

Awers monety - 6 pensow 1658 Holenderska kopia HIB . PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 6 pensow 1658 Holenderska kopia HIB . PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał6 pensow
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1658 Holenderska kopia HIB . PRO - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (24)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1658 . Holenderska kopia. HIB . PRO. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2014 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 10 000 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
9000 $
Cena w walucie aukcji 9000 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji St James’s - 25 września 2024
SprzedawcaSt James’s
Data25 września 2024
StanVF
Cena
537 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji SINCONA - 17 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 17 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data17 stycznia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 30 października 2018
SprzedawcaSpink
Data30 października 2018
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Morton & Eden - 27 czerwca 2018
SprzedawcaMorton & Eden
Data27 czerwca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji New York Sale - 10 stycznia 2018
SprzedawcaNew York Sale
Data10 stycznia 2018
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Künker - 28 czerwca 2017
SprzedawcaKünker
Data28 czerwca 2017
StanAU
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Baldwin's of St. James's - 9 lutego 2016
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data9 lutego 2016
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji DNW - 10 czerwca 2015
SprzedawcaDNW
Data10 czerwca 2015
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 16 sierpnia 2010
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 16 sierpnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data16 sierpnia 2010
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 4 stycznia 2010
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 4 stycznia 2010
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2010
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 26 września 2006
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data26 września 2006
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 30 marca 2006
SprzedawcaSpink
Data30 marca 2006
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 31 marca 2004
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2004
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1658 Olivera Cromwellja wynosi 6200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1658?

Aby sprzedać 6 pensow 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

