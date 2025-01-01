flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1657 roku

Złote monety

Unite 1657
Średnia cena9200 $
Sprzedaży
01
Podwójna korona 1657
Średnia cena
Sprzedaży
00
1 korona 1657
Średnia cena
Sprzedaży
00

Srebrne monety

1/2 korony 1657
Średnia cena3700 $
Sprzedaży
02
1 szeląg 1657
Średnia cena2200 $
Sprzedaży
04
6 pensow 1657
Średnia cena2000 $
Sprzedaży
04
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069

Monety miedziane

1 farthing bez daty (1657-1658) PróbaTarcza
Średnia cena12000 $
Sprzedaży
015
1 farthing bez daty (1657-1658) PróbaTrzy filary
Średnia cena26000 $
Sprzedaży
01
