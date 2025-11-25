flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1657 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1657 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1657 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1657
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:9200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1657 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1657 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 622 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 8500 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1657 na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta unite 1657 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1657 Wspólnoti wynosi 9200 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1657?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1657 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1657?

Aby sprzedać unite 1657, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

