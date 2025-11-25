Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952
1 korona 1657 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga2,275 g
- Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał1 korona
- Rok1657
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
