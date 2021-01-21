flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Próba 1 farthing bez daty (1657-1658). Trzy filary (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: Trzy filary

Awers monety - Próba 1 farthing bez daty (1657-1658) Trzy filary - cena monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - Próba 1 farthing bez daty (1657-1658) Trzy filary - cena monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga3,39 - 4 g
  • Średnica22 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1 farthing
  • Rokbez daty (1657-1658)
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelPróbne
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:26000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Próba 1 farthing bez daty (1657-1658) Trzy filary - cena monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Próba 1 farthing bez daty (1657-1658) . Trzy filary. Jest to miedziana moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1154 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 19 000 GBP. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2021.

Stan
Wielka Brytania 1 farthing bez daty (1657-1658) (Próba) na aukcji DNW - 21 stycznia 2021
SprzedawcaDNW
Data21 stycznia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1657-1658) z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1657-1658) Olivera Cromwellja wynosi 26000 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1657-1658)?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1657-1658) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1657-1658)?

Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1657-1658), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet Olivera CromwelljaMonety Wielkiej Brytanii w 1657 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie miedziane monetybrytyjskie monety o nominale 1 farthingAukcje numizmatyczne