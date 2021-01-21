Próba 1 farthing bez daty (1657-1658). Tarcza (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)
Odmiana: Tarcza
Zdjęcie: Stanley Gibbons Baldwin's
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Waga3,39 - 4 g
- Średnica22 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresOliver Cromwell
- Nominał1 farthing
- Rokbez daty (1657-1658)
- WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
- MennicaLondyn
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej Próba 1 farthing bez daty (1657-1658) . Tarcza. Jest to miedziana moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1156 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 32 000 GBP. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2021.
Ile kosztuje miedziana moneta 1 farthing bez daty (1657-1658) z okresu Olivera Cromwellja?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena monety 1 farthing bez daty (1657-1658) Olivera Cromwellja wynosi 12000 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 farthing bez daty (1657-1658)?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 farthing bez daty (1657-1658) opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 farthing z datą bez daty (1657-1658)?
Aby sprzedać 1 farthing bez daty (1657-1658), zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.