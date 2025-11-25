flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1657 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1657 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1657 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1657
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1657 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1657 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 270 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 2800 GBP. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2005.

Stan
Wielka Brytania 1/2 korony 1657 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
3686 $
Cena w walucie aukcji 2600 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1657 na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1657 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1657 Wspólnoti wynosi 3700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1657?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1657 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1657?

Aby sprzedać 1/2 korony 1657, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

