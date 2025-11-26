flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1658 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Awers monety - 1/2 korony 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 1/2 korony 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica33 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (289)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1658 . Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 318 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 20 125 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Cambi Aste - 13 listopada 2025
SprzedawcaCambi Aste
Data13 listopada 2025
StanAU
Cena
2318 $
Cena w walucie aukcji 2000 EUR
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
2284 $
Cena w walucie aukcji 1700 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 marca 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data25 marca 2025
StanUNC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 marca 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data25 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji NOONANS - 18 lutego 2025
SprzedawcaNOONANS
Data18 lutego 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1658 na aukcji CNG - 15 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2025
StanAU53 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1658 Olivera Cromwellja wynosi 3800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1658?

Aby sprzedać 1/2 korony 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

