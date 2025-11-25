flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1658. 1658/7 (Wielka Brytania, Oliver Cromwell)

Odmiana: 1658/7

Awers monety - 1 korona 1658 1658/7 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver CromwellRewers monety - 1 korona 1658 1658/7 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica39,5 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresOliver Cromwell
  • Nominał1 korona
  • Rok1658
  • WładcaOliver Cromwell (Lord Protektor)
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1658 1658/7 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Oliver Cromwell
Ceny na aukcjach (362)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1658 . 1658/7. Jest to srebrna moneta z okresu Olivera Cromwellja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 36 z aukcji Sovereign Rarities Ltd której łączna cena osiągnęła 232 559 GBP. Licytacja odbyła się 26 września 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Emporium Hamburg - 19 listopada 2025
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data19 listopada 2025
StanDETAILS NGC
Cena
1969 $
Cena w walucie aukcji 1700 EUR
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji GINZA - 15 listopada 2025
SprzedawcaGINZA
Data15 listopada 2025
StanMS61 NGC
Cena
11324 $
Cena w walucie aukcji 1750000 JPY
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Rhenumis - 6 listopada 2025
SprzedawcaRhenumis
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Roxbury’s - 24 października 2025
SprzedawcaRoxbury’s
Data24 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Spink - 30 września 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji St James’s - 26 września 2025
SprzedawcaSt James’s
Data26 września 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Rumnicoin - 25 września 2025
SprzedawcaRumnicoin
Data25 września 2025
StanAU
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanXF45 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Numismatica Ars Classica - 3 grudnia 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data3 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji St James’s - 4 grudnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data4 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2025
StanAU58 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1658 z okresu Olivera Cromwellja?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1658 Olivera Cromwellja wynosi 6200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1658?

Aby sprzedać 1 korona 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

