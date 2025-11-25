flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1658 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1658 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1658 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1658
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1658 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (4)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1658 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 25 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 35 000 GBP. Licytacja odbyła się 28 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Coin Cabinet - 23 października 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
29372 $
Cena w walucie aukcji 22000 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
40800 $
Cena w walucie aukcji 40800 USD
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Spink - 28 września 2021
Wielka Brytania 1 korona 1658 na aukcji Spink - 28 września 2021
SprzedawcaSpink
Data28 września 2021
StanMS63 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1658 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1658 Wspólnoti wynosi 40000 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1658?

Aby sprzedać 1 korona 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

