Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1658 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1658
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1658 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1658 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1312 z aukcji NOONANS której łączna cena osiągnęła 2800 GBP. Licytacja odbyła się 12 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanXF
Cena
3683 $
Cena w walucie aukcji 2800 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
3000 $
Cena w walucie aukcji 3000 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 28 stycznia 2019
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1658 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 28 września 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data28 września 2016
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1658 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1658 Wspólnoti wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1658?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1658 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1658?

Aby sprzedać 6 pensow 1658, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
