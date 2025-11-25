flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1653 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:490 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (193)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1653 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21617 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8050 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2010.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
1118 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
162 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji NOONANS - 21 października 2025
SprzedawcaNOONANS
Data21 października 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Stephen Album - 21 września 2025
SprzedawcaStephen Album
Data21 września 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Scuotto Numismatica & ... - 20 września 2025
SprzedawcaScuotto Numismatica & ...
Data20 września 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanAU50 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 maja 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 maja 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Spink - 2 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data2 kwietnia 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU50 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg 1653 na aukcji London Coins - 7 grudnia 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1653 Wspólnoti wynosi 490 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1653?

Aby sprzedać 1 szeląg 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
