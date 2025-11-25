flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1652 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (141)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1652 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 52151 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 11 000 USD. Licytacja odbyła się 13 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
474 $
Cena w walucie aukcji 360 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanXF
Cena
3420 $
Cena w walucie aukcji 2600 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Heritage - 8 czerwca 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 czerwca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 6 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Stack's - 1 listopada 2024
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Stack's - 1 listopada 2024
SprzedawcaStack's
Data1 listopada 2024
StanVF20 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji NOONANS - 16 października 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Spink - 25 września 2024
SprzedawcaSpink
Data25 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji CNG - 3 grudnia 2025
SprzedawcaCNG
Data3 grudnia 2025
StanVF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji London Coins - 7 grudnia 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 grudnia 2025
StanF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
Wielka Brytania 1 szeląg 1652 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2025
StanXF45 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1652 Wspólnoti wynosi 1000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1652?

Aby sprzedać 1 szeląg 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1652 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne