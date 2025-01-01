flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1652 roku

Złote monety

Unite 1652
Średnia cena10000 $
06
Podwójna korona 1652
Średnia cena7800 $
03
1 korona 1652
Średnia cena11000 $
09

Srebrne monety

1 korona 1652
Średnia cena7000 $
042
1/2 korony 1652
Średnia cena1400 $
038
1 szeląg 1652
Średnia cena1000 $
3144
6 pensow 1652
Średnia cena550 $
058
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
0162
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
2107
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
069
