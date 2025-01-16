flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1652 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1652 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1652 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: St James’s Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:10000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1652 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (6)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1652 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1578 z aukcji The New York Sale której łączna cena osiągnęła 18 000 USD. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji New York Sale - 16 stycznia 2025
SprzedawcaNew York Sale
Data16 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
18000 $
Cena w walucie aukcji 18000 USD
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji St James’s - 26 stycznia 2022
SprzedawcaSt James’s
Data26 stycznia 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
4593 $
Cena w walucie aukcji 3400 GBP
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji Baldwin's of St. James's - 28 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data28 września 2018
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 maja 2012
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 maja 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Wielka Brytania Unite 1652 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta unite 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1652 Wspólnoti wynosi 10000 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1652?

Aby sprzedać unite 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1652 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale UniteAukcje numizmatyczne