Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1652 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (38)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1652 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30128 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 9694 USD. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
2711 $
Cena w walucie aukcji 2000 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stack's - 2 września 2025
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stack's - 2 września 2025
SprzedawcaStack's
Data2 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
200 $
Cena w walucie aukcji 200 USD
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji DNW - 5 grudnia 2019
SprzedawcaDNW
Data5 grudnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji London Coins - 1 września 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2019
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Spink - 27 marca 2019
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji London Coins - 3 marca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2019
StanVG
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji DNW - 21 lutego 2019
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Baldwin's of St. James's - 2 lutego 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data2 lutego 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2019
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji Stack's - 16 stycznia 2019
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2019
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji DNW - 3 grudnia 2018
SprzedawcaDNW
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1652 na aukcji DNW - 15 listopada 2018
SprzedawcaDNW
Data15 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1652 Wspólnoti wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1652?

Aby sprzedać 1/2 korony 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

