1 korona 1652 "Typ 1649-1656" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1652 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1652 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: The New York Sale

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1652 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1652 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 32 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 marca 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
22000 $
Cena w walucie aukcji 22000 USD
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanXF
Cena
13883 $
Cena w walucie aukcji 11000 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 24 listopada 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data24 listopada 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Spink - 4 maja 2022
SprzedawcaSpink
Data4 maja 2022
StanAU50 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 10 marca 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data10 marca 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji New York Sale - 12 stycznia 2022
SprzedawcaNew York Sale
Data12 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Sovereign Rarities - 21 września 2021
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 września 2021
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanXF40 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Auction World - 18 kwietnia 2021
SprzedawcaAuction World
Data18 kwietnia 2021
StanVF30 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji DNW - 3 listopada 2020
SprzedawcaDNW
Data3 listopada 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji DNW - 16 września 2020
SprzedawcaDNW
Data16 września 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 30 lipca 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data30 lipca 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 30 lipca 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data30 lipca 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji DNW - 6 maja 2020
SprzedawcaDNW
Data6 maja 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Spink - 3 lipca 2018
SprzedawcaSpink
Data3 lipca 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji CNG - 16 maja 2018
SprzedawcaCNG
Data16 maja 2018
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1652 Wspólnoti wynosi 7000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1652?

Aby sprzedać 1 korona 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
