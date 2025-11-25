1 korona 1652 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1652 z okresu Wspólnoti? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1652 Wspólnoti wynosi 11000 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1652? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.