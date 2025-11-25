flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1652 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1652 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1652 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:11000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1652 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1652 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 670 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 13 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 czerwca 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
5000 $
Cena w walucie aukcji 5000 USD
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanMS62 NGC
Cena
9018 $
Cena w walucie aukcji 9000 CHF
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji New York Sale - 10 stycznia 2018
SprzedawcaNew York Sale
Data10 stycznia 2018
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Spink - 22 marca 2016
SprzedawcaSpink
Data22 marca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 4 stycznia 2010
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2010
StanMS60 ICG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2010
StanMS60 ICG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Goldberg - 16 września 2008
SprzedawcaGoldberg
Data16 września 2008
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaGoldberg
Data16 września 2008
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1652 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanUNC
Cena
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanUNC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1652 Wspólnoti wynosi 11000 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1652?

Aby sprzedać 1 korona 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
