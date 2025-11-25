flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona 1652 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Podwójna korona 1652 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Podwójna korona 1652 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,55 g
  • Czystego złota (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałPodwójna korona
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:7800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Podwójna korona 1652 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Podwójna korona 1652 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 305 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 6500 GBP. Licytacja odbyła się 14 maja 2015.

Stan
Wielka Brytania Podwójna korona 1652 na aukcji Spink - 14 maja 2015
SprzedawcaSpink
Data14 maja 2015
StanVF
Cena
10246 $
Cena w walucie aukcji 6500 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona 1652 na aukcji DNW - 18 marca 2015
SprzedawcaDNW
Data18 marca 2015
StanVF
Cena
5309 $
Cena w walucie aukcji 3600 GBP
Wielka Brytania Podwójna korona 1652 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta podwójna korona 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety podwójna korona 1652 Wspólnoti wynosi 7800 USD. Moneta zawiera 4,1723 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 560,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie podwójna korona 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety podwójna korona 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać podwójna korona z datą 1652?

Aby sprzedać podwójna korona 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

