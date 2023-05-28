flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1652 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1652
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1652 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (58)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1652 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 2000 GBP. Licytacja odbyła się 28 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
368 $
Cena w walucie aukcji 280 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Stack's - 18 września 2025
SprzedawcaStack's
Data18 września 2025
StanAU58 PCGS
Cena
1050 $
Cena w walucie aukcji 1050 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Bruun Rasmussen - 3 sierpnia 2025
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data3 sierpnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Morton & Eden - 23 lipca 2025
SprzedawcaMorton & Eden
Data23 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Rhenumis - 24 października 2024
SprzedawcaRhenumis
Data24 października 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji St James’s - 2 października 2024
SprzedawcaSt James’s
Data2 października 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanVF25 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji CNG - 28 czerwca 2023
SprzedawcaCNG
Data28 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Coin Cabinet - 28 maja 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 maja 2023
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Roma Numismatics - 17 marca 2023
SprzedawcaRoma Numismatics
Data17 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2023
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2023
StanMS61 PCGS
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Davissons Ltd. - 31 sierpnia 2022
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data31 sierpnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 9 czerwca 2022
SprzedawcaHeritage
Data9 czerwca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 9 czerwca 2022
SprzedawcaHeritage
Data9 czerwca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1652 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1652 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1652 Wspólnoti wynosi 550 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1652?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1652 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1652?

Aby sprzedać 6 pensow 1652, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
