flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1655 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1655 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1655 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1655
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1655 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (13)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1655 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 416 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 850 GBP. Licytacja odbyła się 27 marca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanF
Cena
403 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
932 $
Cena w walucie aukcji 700 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 września 2021
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 września 2021
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji DNW - 7 kwietnia 2021
SprzedawcaDNW
Data7 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji DNW - 6 czerwca 2019
SprzedawcaDNW
Data6 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Stephen Album - 16 stycznia 2016
SprzedawcaStephen Album
Data16 stycznia 2016
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1655 na aukcji Künker - 29 września 2004
SprzedawcaKünker
Data29 września 2004
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1655 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1655 Wspólnoti wynosi 640 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1655?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1655 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1655?

Aby sprzedać 1 szeląg 1655, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1655 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 szelągAukcje numizmatyczne