Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1655 roku

Złote monety

Unite 1655
Podwójna korona 1655
1 korona 1655
Srebrne monety

1/2 korony 1655
Średnia cena2700 $
1 szeląg 1655
Średnia cena640 $
6 pensow 1655
Średnia cena1000 $
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
