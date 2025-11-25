flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Podwójna korona 1655 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga4,55 g
  • Czystego złota (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałPodwójna korona
  • Rok1655
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Gdzie sprzedać podwójna korona z datą 1655?

Aby sprzedać podwójna korona 1655, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

