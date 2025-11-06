flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1660 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Morton & Eden Ltd

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1660
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1660 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 922 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 3250 CHF. Licytacja odbyła się 6 listopada 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanVF
Cena
4014 $
Cena w walucie aukcji 3250 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanVF
Cena
1071 $
Cena w walucie aukcji 800 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Morton & Eden - 21 listopada 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 listopada 2024
StanVF
Cena
2025 $
Cena w walucie aukcji 1600 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Morton & Eden - 12 czerwca 2024
SprzedawcaMorton & Eden
Data12 czerwca 2024
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji DNW - 21 lutego 2018
SprzedawcaDNW
Data21 lutego 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 25 września 2014
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data25 września 2014
StanF
Cena
******
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji Spink - 22 września 2014
SprzedawcaSpink
Data22 września 2014
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1660 na aukcji CNG - 12 stycznia 2011
SprzedawcaCNG
Data12 stycznia 2011
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1660 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1660 Wspólnoti wynosi 1900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1660?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1660 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1660?

Aby sprzedać 1 szeląg 1660, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

