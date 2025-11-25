flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1654 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1654
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (79)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1654 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31896 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2160 USD. Licytacja odbyła się 5 maja 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanF
Cena
447 $
Cena w walucie aukcji 340 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Leu - 18 października 2025
SprzedawcaLeu
Data18 października 2025
StanVF
Cena
428 $
Cena w walucie aukcji 340 CHF
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 maja 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 maja 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji CNG - 23 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data23 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanVG10 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Heritage - 8 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2024
StanVG10 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Mowbray Collectables - 19 marca 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji NOONANS - 7 lutego 2024
SprzedawcaNOONANS
Data7 lutego 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data2 listopada 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Davissons Ltd. - 17 maja 2023
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data17 maja 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1654 na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1654 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1654 Wspólnoti wynosi 560 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1654?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1654 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1654?

Aby sprzedać 1 szeląg 1654, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

