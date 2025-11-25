1 szeląg 1654 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: NOONANS
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga6 g
- Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
- Średnica30 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał1 szeląg
- Rok1654
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1654 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31896 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2160 USD. Licytacja odbyła się 5 maja 2022.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1654 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1654 Wspólnoti wynosi 560 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1654?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1654 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1654?
Aby sprzedać 1 szeląg 1654, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.