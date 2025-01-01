flag
Monety Wielkiej Brytanii 1654 roku

Złote monety

Awers
Rewers
Unite 1654
Średnia cena12000 $
Sprzedaży
015
Awers
Rewers
Podwójna korona 1654
Średnia cena18000 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 korona 1654
Średnia cena4200 $
Sprzedaży
01

Srebrne monety

Awers
Rewers
1 korona 1654
Średnia cena4100 $
Sprzedaży
017
Awers
Rewers
1/2 korony 1654
Średnia cena690 $
Sprzedaży
044
Awers
Rewers
1 szeląg 1654
Średnia cena560 $
Sprzedaży
079
Awers
Rewers
6 pensow 1654
Średnia cena460 $
Sprzedaży
019
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069
