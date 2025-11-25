flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1654 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1654
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:460 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1654 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 97129 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1080 USD. Licytacja odbyła się 30 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanVF
Cena
376 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanF
Cena
256 $
Cena w walucie aukcji 190 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji NOONANS - 8 kwietnia 2025
SprzedawcaNOONANS
Data8 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Spink - 25 września 2024
SprzedawcaSpink
Data25 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Morton & Eden - 26 listopada 2021
SprzedawcaMorton & Eden
Data26 listopada 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji London Coins - 2 września 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data2 września 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Spink - 5 lipca 2017
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji London Coins - 4 czerwca 2017
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji London Coins - 4 września 2016
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2016
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 2 listopada 2013
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data2 listopada 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1654 na aukcji Heritage - 28 września 2007
SprzedawcaHeritage
Data28 września 2007
StanXF45 ICG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1654 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1654 Wspólnoti wynosi 460 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1654?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1654 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1654?

Aby sprzedać 6 pensow 1654, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
