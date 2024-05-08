flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1654 "Typ 1649-1656" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1654 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1654 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1654
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1654 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1654 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1291 z aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich której łączna cena osiągnęła 12 500 CHF. Licytacja odbyła się 8 maja 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji St James’s - 15 lipca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 lipca 2025
StanVF
Cena
2551 $
Cena w walucie aukcji 1900 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
13758 $
Cena w walucie aukcji 12500 CHF
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 30 lipca 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data30 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Davissons Ltd. - 1 kwietnia 2020
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data1 kwietnia 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Spink - 28 stycznia 2019
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Morton & Eden - 2 lipca 2015
SprzedawcaMorton & Eden
Data2 lipca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Spink - 25 marca 2015
SprzedawcaSpink
Data25 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Heritage - 16 stycznia 2013
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2013
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Heritage - 12 września 2011
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2011
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Goldberg - 26 września 2007
SprzedawcaGoldberg
Data26 września 2007
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Heritage - 15 września 2006
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2006
StanVF25 ICG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Spink - 28 września 2005
SprzedawcaSpink
Data28 września 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji Goldberg - 1 czerwca 2005
SprzedawcaGoldberg
Data1 czerwca 2005
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1654 na aukcji UBS - 14 września 1999
SprzedawcaUBS
Data14 września 1999
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1654 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1654 Wspólnoti wynosi 4100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1654?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1654 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1654?

Aby sprzedać 1 korona 1654, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

