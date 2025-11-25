flag
1/2 korony 1654 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Münzen Gut-Lynt GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1654
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1654 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (44)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1654 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 80 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 1500 GBP. Licytacja odbyła się 9 września 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji NOONANS - 3 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 września 2025
StanF
Cena
114 $
Cena w walucie aukcji 85 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
1250 NZD
Cena w walucie aukcji 1250 NZD
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji St James’s - 2 października 2024
SprzedawcaSt James’s
Data2 października 2024
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Spink - 25 września 2024
SprzedawcaSpink
Data25 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji NOONANS - 20 września 2023
SprzedawcaNOONANS
Data20 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji St James’s - 24 maja 2023
SprzedawcaSt James’s
Data24 maja 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Münzen Gut-Lynt - 19 września 2021
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 27 listopada 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data27 listopada 2020
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji DNW - 9 września 2020
SprzedawcaDNW
Data9 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1654 na aukcji London Coins - 2 czerwca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2019
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1654 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1654 Wspólnoti wynosi 690 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1654?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1654 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1654?

Aby sprzedać 1/2 korony 1654, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

