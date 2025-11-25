flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1654 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1654 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1654 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1654
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:12000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1654 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1654 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30217 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 26 400 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
3600 $
Cena w walucie aukcji 3600 USD
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanAU55 NGC
Cena
5760 $
Cena w walucie aukcji 5760 USD
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 4 listopada 2022
SprzedawcaHeritage
Data4 listopada 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanMS61 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Stack's - 24 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data24 sierpnia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Coin Cabinet - 24 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 kwietnia 2022
StanMS62 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Spink - 15 września 2020
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Spink - 15 września 2020
SprzedawcaSpink
Data15 września 2020
StanAU50
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 11 września 2018
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Heritage - 11 września 2018
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2018
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 24 września 2015
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data24 września 2015
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji Baldwin's of St. James's - 18 listopada 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data18 listopada 2011
StanVF
Cena
Wielka Brytania Unite 1654 na aukcji UBS - 22 stycznia 2008
SprzedawcaUBS
Data22 stycznia 2008
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta unite 1654 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1654 Wspólnoti wynosi 12000 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1654?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1654 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1654?

Aby sprzedać unite 1654, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

