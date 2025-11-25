flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 szeląg 1649 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 szeląg 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 szeląg 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Numismatik Naumann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga6 g
  • Czystego srebra (0,1784 oz) 5,55 g
  • Średnica30 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 szeląg
  • Rok1649
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 szeląg 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (39)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 szeląg 1649 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 838 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 3500 GBP. Licytacja odbyła się 25 września 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Sovereign Rarities - 19 listopada 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data19 listopada 2024
StanVF
Cena
1078 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanXF40 NGC
Cena
2160 $
Cena w walucie aukcji 2160 USD
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 18 lutego 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2024
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji CNG - 31 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data31 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji TimeLine Auctions - 27 maja 2023
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data27 maja 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Naumann - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNaumann
Data2 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Naumann - 5 lutego 2023
SprzedawcaNaumann
Data5 lutego 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Naumann - 4 grudnia 2022
SprzedawcaNaumann
Data4 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji TimeLine Auctions - 3 grudnia 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data3 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Leu - 21 sierpnia 2022
SprzedawcaLeu
Data21 sierpnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 szeląg 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 szeląg 1649 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 szeląg 1649 Wspólnoti wynosi 1500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 szeląg 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 szeląg 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 szeląg z datą 1649?

Aby sprzedać 1 szeląg 1649, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

